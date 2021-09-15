Karamollaoğlu: Millet İttifakı'nın kimi cumhurbaşkanı adayı seçeceğini bilmiyorum

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin, "Millet İttifakı'nın kimi cumhurbaşkanı adayı seçeceğini bilmiyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, yüz yüze eğitime geçilmesine ilişkin, "Eğitim öğretim dönemi açıldı, sınıflar açıldı. Yakında üniversitelerimiz de gençlerimize kapılarını açacaklar. Hükümet bundan sonra yüz yüze eğitime geçileceğine vurgu yaptı, gerekli tedbirlerin alındığını ifade ettiler. Bunun arkasından da birtakım tutarsızlık yaşanmaya başlandı. Bugün için maalesef öğrencilerin en büyük derdi, yurt bulma oldu. Öğrenciler kalacakları bir ev ve yurt bulmakta çok ciddi zorluk yaşıyor. Ev ve yurt bulmak zor, bulunanı da kiralayabilmek zor, fiyatlar almış başını gidiyor. Bunun yanında da 'Yüz yüze eğitim yapacağız' derken 'Derslerin bir kısmı yine online olacak' deniliyor hatta iddialar, 6 dersten 5'inin bile online yapılma yönünde olduğunu ortaya koyuyor. Bu, Milli Eğitim Bakanlığı'na yakışmayan bir tavır, buna da bir isim bulmuşlar 'hibrit' eğitim diyorlar. İktidar gerekli tedbirleri almakla mükellef. 'Ekonomik baskıları bütünü ile veliler ve öğrenciler göğüslesin' gibi mantık çıkıyor. Bu konu çok ama çok ciddi bir konu, bunun etkileri daha sonra gözükür" dedi.

Karamollaoğlu, fahiş fiyatlar ile ilgili de "Bunu biz geçmişte yaşadık. 80'lerde de 90'larda da yaşandı. Malın kıtlığı olduğu, fiyatların yükseldiği zaman zabıta gider, basardı. Bugün öyle bir şey yok ki. Nasıl oluyor da tarlada 1 liraya çıkan ürün pazarda 10 liraya satılıyor? Bunun neden kaynaklandığını onlar tespit edecek" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri