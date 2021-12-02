Karamollaoğlu: Külfete ortak olan herkesin nimete de ortak olabilmesi gerekir

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doktorların maaşlarında yapılan yeni düzenlemeyi destekleyerek, "Atılan adım eksik kalmıştır. Sağlık sistemi bir bütündür ve tüm sağlık çalışanlarımız da bu sistemin birer parçasıdır. Bir yerde külfete ortak olan herkesin nimete de ortak olabilmesi gerekir" dedi.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hekimlerimizin maaşlarında yapılan yeni düzenlemeleri destekliyor hatta geç bile kalındığını düşünüyoruz. Fakat atılan bu adım da yine eksik kalmıştır. Sağlık sistemi bir bütündür ve tüm sağlık çalışanlarımız da bu sistemin birer parçasıdır. Bir yerde külfete ortak olan herkesin nimete de ortak olabilmesi gerekir. Hakkaniyete uygun olan, özellikle son yıllarda fedakarca görev yaptıklarına şahit olduğumuz tüm sağlık çalışanlarımızı kapsayacak şekilde bu yeni düzenlemelerin genişletilmesidir" ifadelerini kullandı.