Karamollaoğlu: Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yoktur
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Karamollaoğlu: Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yoktur

Karamollaoğlu: Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yokturSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yoktur; biz ABD gibi sadece zulme dayalı 200 yıllık devlet değiliz.

26.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:54

Karamollaoğlu: Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yoktur

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yoktur; biz ABD gibi sadece zulme dayalı 200 yıllık devlet değiliz. Sadece Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık tarihi vardır, bu asla unutulmamalıdır" dedi.

Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan tablonun milleti derinden üzdüğünü belirten Karamollaoğlu, "Bilmeliyiz ki, bu felaket bir sonuçtur. Böyle bir felaketle karşı karşıya kalmamak için, betonlaşma zihniyetinden ülkemiz muhakkak kurtarılmalıdır. İmar izinlerinde çevre faktörü dikkate alınmalı, dere yataklarına bina yapımına izin verilmemelidir" dedi.

'BİRBİRİMİZİN KARDEŞİYİZ, DOSTUYUZ'

Karamollaoğlu, ABD'nin Demokrat Partili Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını aynı gün kınadıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yoktur. Biz ABD gibi sadece zulme dayalı 200 yıllık devlet değiliz. Sadece Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık tarihi vardır, bu asla unutulmamalıdır. Fakat böyle köklü bir geleneğin bugünkü temsilcisi olan ülkemiz maalesef Biden konusunda çok çelişkili bir manzara ile karşı karşıya kalmıştır. Böyle bir tavır Türkiye'yi mahcup bir duruma düşürür. İktidarın yapması gereken ilk iş, muhalefeti de kucaklayarak; 'biz kendi içimizdeki problemleri müzakere edebiliriz ama afedersiniz size halt etmek düşer' demek icap ederdi. Burada iktidarın sanki muhalefet ses çıkarmamış gibi kendisine bir pay çıkarmaya çalışması, bunu da eline yüzüne bulaştırması iktidarın affedilebilir bir tavır değil. Bu ülkenin problemlerinin çözümünde farklı kanaatlerimiz olabilir ama eninde sonunda birbirimizin kardeşiyiz, dostuyuz"

'SEVİNMEMİZ ELBETTE GEREKİR'

Karamollaoğlu ayrıca, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili olarak, "Milleti, 'Karadeniz'de bulduğumuz gaz bizim bütün problemlerimizi çözecek' kanaatine getirmeye çalışıyorlar. Bizim böyle bir kaynağı bulmuş olmaktan dolayı sevinmemiz elbette gerekir. Ancak marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haluk KARAASLAN-Ferhat EKİNCİ/ ANKARA, (DHA)-

Karamollaoğlu: Kimsenin Türkiye'yi müstemleke ülkesi gibi görmeye hakkı yoktur

Kaynak: DHA

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