Karamollaoğlu: "İktidarla İttifaka Açığız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz bugün CHP ile de dirsek temasındayız. Bulunuruz. Fikir alışverişini yaparız. İYİ Partiyle de yaparız. Başkalarıyla da yaparım. İktidara da açığız biz" dedi.

Karamollaoğlu, Edirne'de bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, "Siyasette 2 kere 2 her zaman 4 etmiyor. Bazen 2 kere 2, 5 ediyor. Bazen de 2 kere 2, 3 ediyor. Biz kime yakın ittifak kararı alacaksak mutlaka kamuoyu yoklamalarında 'tabanın buna tavrı ne olacak' bunu ölçerek karar vermemiz gerekiyor. Biz bugün CHP ile de dirsek temasındayız. Bulunuruz. Fikir alışverişini yaparız. İYİ Partiyle de yaparız. Başkalarıyla da yaparım. İktidara da açığız biz. 'Küsüz, sizle konuşmayız biz' öyle bir tavrımız yok. Biz ne söylediğimiz biliyoruz. Yanlışlar hakkındaki kanaatlerimiz açık, kesin. Doğru politikaların ne olması gerektiği yönündeki fikirlerimiz çok net. Onun için biz herkesle konuşuruz. Konuşmayı ittifak diye isimlendirirseniz bu doğru olmaz. Bu ittifak değil sadece bir diyalogun oluşmasıdır. Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Yarın Allah muhafaza etsin ülkemiz bir saldırı karşısında kalsa CHP'lisi, AK Parti'lisi, MHP'lisi, Ülkücüsü diye bir ayrım olmadan herkes cepheye koşar ve memleketi, vatanı için mücadele eder" dedi.

28 Şubat'a da değinen Karamollaoğlu, "Hapishanede olan yaklaşık 20 küsür yıldır hapis cezasıyla cezalandırılmış bulunan insanlar hala hapishanede. Siz 28 Şubat'ın suçlularını cezalandıracaksınız, ama 28 Şubat sebebiyle hapse giren mağdurları, hapishanede tutmaya devam edeceksiniz. Bu adalet değil. Alınmış olan karar yüreklere su serpmiştir. Ancak bunun bir öç alma mantığıyla yapılmaması doğrudur. Fakat mağdurlarında mutlaka mağduriyetlerinin giderilmesi icabet eder" şeklinde konuştu. - EDİRNE