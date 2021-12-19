Karamollaoğlu: Herkes kendi geçimini sağlayacak kadar bir ücrete sahip olmalı

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücret zammının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirterek, "Ülkede kim olursa olsun herkes kendi geçimini sağlayacak kadar bir ücrete sahip olmalı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bursa İl Başkanlığının 8'inci Olağan Kongresine katılmak üzere kente geldi. Sabah saatlerinde parti temsilcileriyle buluşan Karamollaoğlu, bir otelde gerçekleştirdiği toplantının ardından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye katıldı. Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ile Mustafa Kaya, İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Mevcut başkan Mehmet Atmaca'nın tek aday olarak katıldığı kongrenin ardından konuşan Karamollaoğlu, güven tazeleyen Bursa teşkilatını tebrik ederek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından partisine yeni üye olan kişilerin rozetlerini takan Karamollaoğlu, partililerle vedalaşarak kent merkezinden ayrıldı.