Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilir
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Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilir

25.01.2021 14:40 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:48
Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilir

Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilirSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Herkes birbiri ile ittifak yapabilir.

Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilir

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  "Herkes birbiri ile ittifak yapabilir. İttifakların kurulması bugünün gündeminde değil. İttifakla koalisyonu birbirinden ayırmakta fayda var. İttifaklar seçime münhasırdır. Yönetime ait bir içeriği yoktur" dedi.Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası Karamollaoğlu ve Babacan, ortak basın toplantısı düzenledi. Temel Karamollaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında, AK Parti ile ittifak yapabileceklerini açıklamasıyla ilgili soru üzerine, "Israrla söylüyorum, seçim sathı mahalline girilmeden ittifaklar gündemde olmaz. Partilerin dirsek temasında bulunmaları tabidir. Gerek muhalefet gerekse de iktidarın müspet adım atmaları ve ülke problemlerini mütalaa etmelerinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Herkes birbiri ile ittifak yapabilir. İttifakların kurulması bugünün gündeminde değil. İttifakla koalisyonu birbirinden ayırmakta fayda var. İttifaklar seçime münhasırdır. Yönetime ait bir içeriği yoktur. Bir numaralı meselemiz kutuplaşmanın engellenmesi ve başkanlık sisteminin değişmesidir" dedi.

Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilir
Karamollaoğlu: Herkes birbiri ile ittifak yapabilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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