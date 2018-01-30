Karamollaoğlu, Hak-İş'i Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Zaruri bir müdahale yapılırken bunu siyasi bir malzeme haline dönüştürmek ülkeye fayda değil, zarar verir." dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı makamında ziyaret eden Karamollaoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yönüyle oldukça sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, en büyük sıkıntılardan bir tanesinin de ekonomi sahasında yaşandığını öne sürdü.

Karamollaoğlu, uyum yasalarıyla ilgili gündeme getirilen bazı söylemleri anımsatarak, "Sanki, kanun hükmünde kararnamelerle bu iş halledilecekmiş gibi. Bu bizi tedirgin ediyor. Meclis bütünüyle devre dışı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Karamollaoğlu, Türkiye'nin, sınırındaki yapılanmadan dolayı ülkenin korunması amacıyla adımlar attığını söyledi. Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Sanki davul zurnayla bu işi yapıyormuş gibi bir havaya girdi memleket. Zaruri bir müdahale yapılırken bunu siyasi bir malzeme haline dönüştürmek ülkeye fayda değil, zarar verir. Dışarıdan bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımız zaman hükümetin içeride birlik ve beraberliği sağlayabilmek için elinden geleni yapması icap eder. Elbette muhalefetin de üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerek. Ama bu her gün yapılan ithamlarla sağlanamaz. Herkesin bir sorumluluğu var. Ülkemiz bir tehdit altında olduğu zaman atılan adımların elbette arkasında oluruz. Ama bunu başka bir mecraya çekmek siyasi ahlaka uygun değildir."

-"Bölge halkı bu harekatı destekliyor"

Arslan da Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Bu sürecin Türkiye'nin, milletimizin lehine gelişmesi için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Konfederasyon ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyeleriyle birlikte cumartesi günü Gaziantep, Kilis ve Hatay'a gittiklerini, şehit yakınları ve gazileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Bölge halkı ve belediye başkanlarıyla görüştüklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir moral yüksekliği var. Bölge halkı inanılmaz derecede bu harekatı destekliyor ve harekatın kısa zamanda sonuçlanması için hep birlikte dua ediyorlar. Roketlerin atılmış olması bile bölge halkında moral bozukluğuna yol açmamış. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra toplumda bu kadar büyük birlikteliği ilk defa görüyoruz. Türkiye için önemli bir süreç. Bu harekatın başarıyla geçmesini, bir an önce bölgenin teröristlerden temizlenmesini bekliyoruz."