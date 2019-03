Karamollaoğlu: Gün, Türkiye'yi Yönetenlere İhtar Verme Günü

Karamollaoğlu: Gün, Türkiye'yi yönetenlere ihtar verme günü

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili, "Gün; Türkiye'yi yönetenlere ihtar verme günüdür, belediyelerimizi adaletsizlikten kurtarma günüdür. Biz herkesin, her kesimin oyuna talibiz. Her kesimin sesi olarak ilkeli siyasetin temsilcisiyiz. Saadet Partisi'ne verilen her oy, geleceğinize, huzurunuza verilmiş oydur" dedi. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsabetli ve gerçekçi politika vurgusu yapan Karamollaoğlu, "Halkımızda bize karşı bir teveccühün doğduğuna şahit oluyoruz. Sadece sosyal demokratlar, sadece milliyetçiler değil AK Parti'lilerin kendilerinin içinden de 'Hay Allah razı olsun' diyen yüz binlerce, milyonlarca insanımız var. Ama bu sandığa yansır mı, o ayrı bir mesele. Bizim bütün çabamız, bunun sandığa yansımasını sağlamak. İktidarın da çabası 'Ne yapalım, hangi iftiralar başvuralım ki bu millet bunların söylediklerini dinlemesin'. Şimdi bütün çaba bunun üzerine inşa ediliyor. Başka bir politika yok. Çamur at, mutlaka izi kalır" diye konuştu.

'AK PARTİ OYLARINA DA TALİBİZ'

Saadet Partisi olarak siyasete girerken, AK Parti tabanından olduğu gibi diğer bütün partilerin tabanından da oy almak üzere yola çıktıklarını kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Nereden gelecek bize oy? Elbette bugün siyaset içinde, siyasette aktif olmasa bile seçimlerde oyunu kullanan vatandaşlardan gelecek. Biz AK Parti oylarına da talibiz. Bu politikanın yanlış gittiğini, insanların iyi niyetle verdikleri oyun istismar edildiğini söyleyerek, biz oy istiyoruz. HDP de siyasi bir parti mi? Evet. Bütçeden pay alıyor mu? Alıyor. HDP'nin de AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, CHP'nin de diğer partilerin de tabanlarından oy almayı istiyoruz. Onları rencide etmek için değil bu ülkenin problemlerine daha doğru çözümleri üreteceğimize, bu ülkenin problemlerini hakikaten kökten çözeceğimize inandığımız için. Eğer bu suçsa o zaman siz deyin ki 'Şu sebepten dolayı bu suç', biz de anlayalım. İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım, 'HDP'nin oylarına talibim' diyecek; ama başka bir yerde o oylara talip olan olursa 'Siz teröristleri bünyenize davet ediyorsunuz' diyeceksiniz. Pes demekten başka bir şey kalmıyor. Bu iş böyle gitmez. Böyle bir demokrasi anlayışı olur mu? Böyle bir seçim olur mu?"

'İLKELİ SİYASETİN TEMSİLCİSİYİZ'

Kendilerine oy veren ve vermeyen herkesi kucaklamayı vazife bildiklerini kaydeden SP lideri Karamollaoğlu, "Biz 80 milyonu kardeş biliyoruz. Seçimler gelip geçicidir. Bu yapacağımız ne ilk ne de son yerel seçimdir. Herkes bilmeli ki makam ve mevkiler de kimseye mülk değildir. Herkes gelip geçicidir. Az bir dünya menfaati için insanlarımızı birbirine düşman etmeye kimsenin hakkı yoktur. Ben aziz milletimizin sağduyusuna güveniyorum. Bu seçimleri birlik ve beraberlik atmosferi içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Gün Türkiye'yi yönetenlere ihtar verme günüdür. Şımarıklığa 'Dur' deme günüdür. Belediyelerimizi adaletsizlikten, partizanlıktan kurtarma günüdür. Biz herkesin, her kesimin oyuna talibiz. Herkesin, her kesimin sesi olarak ilkeli siyasetin temsilcisiyiz. Saadet Partisi'ne verilen her oy, geleceğinize, huzurunuza verilmiş oydur" dedi.

Kaynak: DHA