Karamollaoğlu: "Darbe tehdidi varsa ülkenin ilgili kurumları üzerine düşeni yapmalı"

19.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:32

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Eğer bir darbe tehdidi varsa ülkenin ilgili kurumları, üzerine düşen görevi bir an önce yerine getirmeli ve bu şüpheyi ortadan kaldırmalıdır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gezi davasından beraat eden Osman Kavala'nın, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alınmasını eleştiren Karamollaoğlu, adaletin herkes için aynı olması gerektiğini söyledi.

Darbe söylentilerinin, Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirmeye yönelik bir adım olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, "Herkes bilsin ki bu milletin iradesine hukuksuz şekilde müdahale etme niyetinde olan kim varsa karşısında bizi bulur. 15 Temmuz öncesinde de sonrasında da bu duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Birileri sokaklardan uzak durup 'acaba hangi taraf galip gelir' diye beklerken bizim milletimiz sokağa çıktı." diye konuştu.

15 Temmuz'da şehit düşen ve yaralanan vatandaşlar olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "Eğer bir darbe tehdidi varsa ülkenin ilgili kurumları üzerine düşen görevi bir an önce yerine getirmeli ve bu şüpheyi ortadan kaldırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ekonomik sorunların devam ettiğini belirten Karamollaoğlu, vatandaşların doğal gaz faturalarını ödemekte zorluk çektiğini söyledi.

Suriye'deki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten Karamollaoğlu, Türkiye ve Rusya'nın Astana ve Soçi mutabakatına bağlı kalmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA