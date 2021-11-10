Karamollaoğlu: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi) İnşallah görüşmemiz hayırlı neticeler doğurur"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.