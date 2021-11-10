Karamollaoğlu: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi) İnşallah görüşmemiz hayırlı neticeler doğurur" - Haberler
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Karamollaoğlu: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi) İnşallah görüşmemiz hayırlı neticeler doğurur"

AA - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu: (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi) İnşallah görüşmemiz hayırlı neticeler doğurur

Karamollaoğlu: (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi) İnşallah görüşmemiz hayırlı neticeler doğurur

Karamollaoğlu: (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi) İnşallah görüşmemiz hayırlı neticeler doğurur

AA - Son Dakika Haberleri
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