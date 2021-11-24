Karamollaoğlu: Bütün israfı durdurun

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomideki gelişmelere ilişkin, "Bugün de iktidara tavsiyemiz, bütün israfı durdurun. Kaynaklarımızın tamamını üretime dönük yatırımlara tahsis edin" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidar yönetiminin ciddiyet istediğini söyledi. Karamollaoğlu, ekonomideki gelişmelerin tehditle ve hakaretle çözülemeyeceğini belirterek, "Bu memleket hepimizin. Eğer bu memleket benim buradan uzaklaşmam ile kurtulacaksa ben gitmeye razı olmalıyım. İktidarda 19 sene kaldıktan sonra bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadesinden vazgeçmeli, 'Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz'. Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz. 'Vatandaş tasarruf etsin' diyorlar da vatandaş hakikaten tasarruf ediyor. 'Kuyruklar bitti' diye övünüyorlardı, şimdi başka kuyruklar başladı. Bu da bizi üzüyor tabi" dedi.

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