Karamollaoğlu: "Biz Inanıyoruz Ki Allah'ın Izniyle Islam Birliği Mutlaka Kurulacaktır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ağlayıp sızlamanın Müslümanlara faydası olmadığını belirterek, "Bugün sorulması gereken soru şudur: Irkçı emperyalizm hedeflerine adım adım yürürken biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? Gazze'ye fosfor bombaları yağarken biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? İsrail askerleri kirli postallarıyla Mescid-i Aksa'yı basarken biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız?" dedi.



Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Öğrenci ve Gençlik Hareketleri Kudüs ve Filistin Destek Birliği Konferansı"nda, Kudüs'ün Arap'ıyla, Acem'iyle, Sünni'siyle, Şii'siyle herkesin ortak paydası olduğunu söyledi.



Merhum Necmettin Erbakan'ın başlattığı ve liderliğini yaptığı Milli Görüş hareketinin, Kudüs'ü İslam birliğine giden yolun mihenk taşı olarak gördüğünü anlatan Karamollaoğlu, "Rahmetli Erbakan hocamızın, siyasal hareket olarak tarih sahnesine çıktığı 1969'dan sonra Konya'da gerçekleştirdiği ilk miting Kudüs mitingi olmuştur. Üzülerek ifade ediyorum ki Milli Selamet Partisi'nin kapatılmasından önce tertip ettiği son miting de Kudüs mitingi olmuştur. Biz bütün farklılıklarına rağmen İslam dünyasının üzerinde tartışmasız ittifak ettiği tek konunun Kudüs olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.



Karamollaoğlu, Gazze'de patlayan bir bombanın Şam'dan Tahran'a, Cidde'den İstanbul'a aynı acıyı verdiğini, ambargo yüzünden ilaç bulamadığı için hayatını kaybeden Filistinli çocuğun herkeste gözyaşına sebep olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



"Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gece gündüz ağlamanın, sızlamanın Müslümanlara hiçbir faydası yoktur. Bugün sorulması gereken soru şudur: 'Irkçı emperyalizm hedeflerine adım adım yürürken biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? Gazze'ye fosfor bombaları yağarken biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? İsrail askerleri kirli postallarıyla Mescid-i Aksa'yı basarken biz ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? İnsanlığın kurtuluşu için mi çalışıyoruz yoksa tekbir getirerek birbirimizi mi boğazlıyoruz?' Önemli olan ne hissettiğimiz değil ne yaptığımızdır. Oynanan oyunların farkına varamaz, tedbirlerimizi alamazsak uyandığımızda iş işten geçmiş olacaktır."



Erbakan'dan miras kalan 5 madde hayata geçirilmediği sürece Kudüs'ün, Filistin'in ve İslam coğrafyasının kurtuluşunun mümkün olmayacağını dile getiren Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Birincisi, İslam ülkeleri arasında Birleşmiş Milletler teşkilatının kurulmasıdır. Bu teşkilat tüm Müslüman ülkeleri ve Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslümanları temsil etmelidir. Bu teşkilatın gayesi barışı ve adaleti sağlamak zulme engel olmak olmalıdır. İkincisi, İslam ülkeleri arasında bir ekonomik işbirliği teşkilatına ihtiyacımız var. Ekonomik bağlar güçlendirilmeden siyasi bağların güçlendirilmesi de ne yazık ki kolay gözükmemektedir. Üçüncüsü İslam ülkeleri arasında bir ortak para birimine ihtiyaç olduğunu ısrarla vurguluyoruz. Biz bunu vurguladığımız zaman Avrupa'nın böyle bir niyeti yoktu. Ancak bu söylediğimizi Avrupa kendi arasında 7-8 yıllık bir çalışmanın ardından gerçekleştirdi. Dördüncüsü, İslam ülkeleri arasında mutlaka bir savunma teşkilatına ihtiyacımız var. Son olarak da İslam ülkeleri arasındaki bilim ve kültür çalışmalarının iş birliğini geliştirmeye ihtiyaç vardır. Eğer sizin bir hayaliniz yoksa geleceğiniz de yoktur. Hiç kimse İslam aleminin bugünkü dağınıklığına bakarak İslam birliğini kurulamaz zannetmesin. Biz inanıyoruz ki Allah'ın izniyle İslam birliği mutlaka kurulacaktır. Dünyanın bugünkü gidişatı karşısında bu bir tercih değil bize göre bir zarurettir."