Karamollaoğlu Bayram Namazını Ankara'da Kıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş açılmasına ilişkin, "Milletimiz de zaten bunlara itibar etmiyor, çok münferit hadiseler, üzerinde de durmamak gerekiyor." dedi.

Karamollaoğlu, bayram namazını partisinin genel merkezi yanındaki Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dünyanın birçok yerinde istenmeyen gelişmelerin yaşandığını belirten Karamollaoğlu, İslam aleminin de kendi içinde sıkıntılarının olduğuna işaret etti.

Yemen'de yaşayanların bir katliamla karşı karşıya kaldıklarını, Suriye'de ise endişeli bekleyişin sürdüğünü ifade eden Karamollaoğlu, "Bunların hepsi üzüntü verici. İslam aleminin başındaki liderlerin hepsi, Türkiye başta olmak üzere elbette akan bu kanın durması ve Müslümanların derlenip toplanmaları için ellerinden gelen gayreti göstermekle mükellefler." ifadelerini kullandı.

Huzur ortamına karşı birilerinin araya fitne sokmaya çalıştığını, bunun da küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, hem İslam'a hem de Müslümanlara karşı saldırılar yapıldığına dikkati çekti.

Karamollaoğlu, Müslüman aleminin içinde bulunduğu sorunları aşabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

"Münferit hadiseler"

Gündemdeki konulara da değinen Karamollaoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bunlar tasvip edilmesi mümkün olmayan yaklaşımlardır. Türkiye'nin koruması altındaki bir yere birilerinin saldırmaya kalkması sadece onların meseleye çok basit bir şekilde yaklaşmalarında, belki de tahrikten kaynaklanıyor. Milletimiz de zaten bunlara itibar etmiyor, çok münferit hadiseler, üzerinde de durmamak gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik açıklamalarını da eleştirdi.

Söz konusu ifadeleri "çok çirkin" bulduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "İnsanlar zaman içinde farklı kanaatlere gelebilirler. Hükümetin aldığı her karar yüzde yüz doğrudur diye bir şey yok. Başka birisi de 'Birtakım hatalar yapıldı' diyor ise bunu hainlikle itham etmek, yani kullanacak söz bulamıyorum." dedi.

Karamollaoğlu, huzurun herkesin tek tip insan olmasıyla sağlanamayacağını belirterek, "Farklılıkları zenginlik olarak görürsek huzur sağlanır." diye konuştu.

"Milletin yastığı altında para kalmadı"

MHP'nin banka hesaplarındaki dövizleri Türk lirasına çevirmesine ilişkin soruya Karamollaoğlu, şu cevabı verdi:

"Dolar sıkıntısının olduğu bir dönemde birilerinin dolara sarılıp para kazanmaya teşebbüs etmesini doğru bulmayabiliriz. Garibanın yastığının altında kalan parayı bozdurarak işin düzeldiği kanaatinde değilim. Milletin yastığı altında para kalmadı ki bozdursun. Bu genelde varlıklı olan, ticaretle uğraşan, ithalat ve ihracat yapan milyonlardan bahsediliyorsa bu geçerlidir. Garibanın 300 doları, memleketin başına ne bela olur ne de memleketi içine düştüğü sıkıntılardan kurtarabilir. Bir parti parasını öyle muhafaza ediyormuş, bilmiyorum. Bizim öyle fazla paramız olmadığı için böyle bir derdimizde yok."