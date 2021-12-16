Karamollaoğlu: "Asgari ücretin üzerindeki vergilerin tamamı kaldırılmalı"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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