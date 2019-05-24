Kaynak: DHA

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği iftar programında konuştu. Karamollaoğlu, "Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz. Çocuklarının karnını doyuramayanın, onların halini anlaması mümkün değil. Ülkemizde bu şekilde yaşayan yüz binler değil, milyonlar var" dedi.Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Parti yöneticilerinin kısa açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Karamollaoğlu, işsizlik konusuna değinerek, "Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz. Çocuklarının karnını doyuramayanın, onların halini anlaması mümkün değil. Ülkemizde bu şekilde yaşayan yüz binler değil, milyonlar var. Onların evine gitsek, misafir olsak yine seferber olur, kendi yemediklerini bize yedirebilmek için büyük çaba içine düşerler. Bizim insanımız bonkör, bizim insanımız kanaatkar, fedakar. Ama ne yazık ki bu sıkıntıları çekiyoruz. Sadece memleketimizde değil, İslam alemine baktığımızda çok daha korkunç hadiseleri yaşıyoruz" dedi.'BİZ FARKLIYIZ, FARKLILIĞIMIZI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ'Suriyeli göçmenlerle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "İşte Suriye. Bazı kişiler Suriyeli göçmenlerden rahatsız. Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığına da ne yapalım o da aç kalsın diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız. Türkiye'ye sığınanlar belki emniyette oluyorlar. Geri kalanlar açlık, susuzluk ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya yaşıyor. Yakın akrabalarını kaybetmiş yüz binlerce insan var. Yemen her gün bombalanıyor. Libya'da birbirlerini yiyorlar. Bangladeş'e gidin, oradaki insanlar kendi memleketlerini terk etmiş, geri dönmeye korkuyorlar. Dışarıya gerek yok, biz birbirimize yetiyoruz. Bunu kabullenmek mümkün değil. İslam alemi bu haldeyken bunların derdini dile getirmeyenlere hayret ediyorum. Bizim ekmeğimiz kuru ama öbürleri de kardeşimiz, öbürleri de insan" diye konuştu.Temel Karamollaoğlu, iftar programının ardından İzmir'den ayrıldı.- İzmir