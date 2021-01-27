Karamollaoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'la görüştü
27.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:32
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u kabul etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile makamında görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir