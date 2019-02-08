Karamollaoğlu: "31 Mart Seçimleri Bir Şölen Havası İçerisinde Geçecek"

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin şölen havası içerisinde geçeceğini söyleyerek, "Türkiye'mizin geleceği ile ilgili önemli bir adım atacağız" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım törenine katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongre, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Temel Karamollaoğlu partiye yeni katılanlara rozetlerini takarak, belediye başkanlarını açıkladı.

Burada bir konuşma yapan Karamollaoğlu, 31 Mart seçimlerinin bir şölen havası içerisinde geçeceğini söyleyerek, "Türkiye'mizin geleceği ile ilgili önemli bir adım atacağız. Aslında genel seçimlere gitmiyoruz. Belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Ancak bu seçimlerde kullanacağımız oylar, ülkemizin geleceği konusunda adeta bir işaret fişeği olacak diye düşünüyorum. İktidarda bulunanların dönmek istedikleri 94 ruhunu biz zaten 40-50 senedir yaşıyoruz, kalbimizde yaşatıyoruz. 31 Mart'tan sonra onların dönmek istedikleri, geride bıraktıkları, unuttukları, terk ettikleri o Milli Görüş ruhunu biz Kayseri'mizde yeniden hayata geçireceğiz. Dertlerimiz çok. Problemlerimiz çok. Elbette bugüne kadar bir takım hizmetler yapıldı. 17 yıldır iktidarda bulunan bir parti, 17 yıl zarfında elbette bir şeyler yaptı ki, bugüne kadar milletimiz bütün problemlerin çözüleceğine inanarak bu arkadaşlarımızı destekledi. Netice de şunu gördük; artık bu iktidar dönemini tamamladı. Pilleri bitti, şarj edemiyorlar. Biliyorsunuz ki, aküler belli bir noktaya kadar şarj edilebilir, belli bir noktadan sonra artık o aküyü şarj edemezsiniz, değiştireceksiniz. Bunlar da bitti, değişecekler. Çünkü ülkemizin bugüne kadar birikmiş olan problemlerine artık çözüm üretemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Heyecana gelmiş bir ilçe başkanı diyor ki, bir noktada zırvalıyor. 'Hainlere oy vereceğime bizim hırsızımıza oy veririm' diyor. Hainler, hırsızların içerisinden çıkar. Bizim içimizden hain çıkmaz. Herkes bunu bilsin. Biz ne haram yeriz, ne de haram yediririz. Hainler haram yiyip kalpleri bulananların arasından çıkar. Helal lokmayı şiar haline getirmiş olanlar harama tevessül etmezler. Hainliği paça bırakmazlar. Hiçbir zaman fırsat vermezler. Herkes bunu böyle bilsin. Şu lafa bak. 'Hırsızlık yok' diyemiyor. 'Bizim hırsızımız iyi' diyor. Biz 'Bu seçimlere cepsiz ceketle çıkalım' dedik. Biz yola bu kararlılıkla çıkıyoruz. Onun için 'Dürüst başkan, dürüst yönetim' diyoruz. Her sözümüze 'Dürüst olmak gerekirse' diye başlıyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA