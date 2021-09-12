Karamollaoğlu: '11 Eylül saldırıları Amerikan istihbaratı tarafından planlandı' - Haberler
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Karamollaoğlu: "11 Eylül saldırıları Amerikan istihbaratı tarafından planlandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karamollaoğlu:

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11 Eylül saldırılarının Amerikan istihbaratı tarafından planlandığını söyledi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11 Eylül saldırılarının Amerikan istihbaratı tarafından planlandığını söyledi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Edirne Teşkilatı'nın Olağan Genel Kuruluna katıldı. Karamollaoğlu, 11 Eylül saldırılarının Amerikan istihbaratı tarafından planlandığını belirterek, "Tesadüfen değil, teröristlerin yaptığı bir hadise değildir. Bu kadar ahlaksız insanların hakim olduğu bir dünyada huzur ve barış olmaz. Saldırının teröristler tarafından değil, ABD istihbaratı tarafından planlandı. Kim yapmış bunu, Müslümanlar, uçakları kaçırmışlar, 400-500 kilometre öteden gelmişler kulelere saldırmışlar. O kulelerin tamamı olduğu yere çökmüş. Pentagon'a saldırmışlar, bir bölümünü muaf etmişler. Affedersin ama sen ahmak olabilirsin de bütün dünyayı ahmak yerine koyma hakkına sahip değilsin. Nasıl olur da bir kule uçak çarptı diye kendi temelleri üzerine çöker. Sadece patlayıcıların senkronize olarak patlatılması neticesinde o kuleler çöktü. Dünya aptal değil, ama ABD'yi yönetenler aptallık numarasına yatıyor. Bu kadar ahlaksız insanların hakim olduğu bir dünyada huzur ve barış olmaz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Karamollaoğlu: 11 Eylül saldırıları Amerikan istihbaratı tarafından planlandı

Karamollaoğlu: 11 Eylül saldırıları Amerikan istihbaratı tarafından planlandı

Karamollaoğlu: 11 Eylül saldırıları Amerikan istihbaratı tarafından planlandı

Karamollaoğlu: 11 Eylül saldırıları Amerikan istihbaratı tarafından planlandı

Karamollaoğlu: 11 Eylül saldırıları Amerikan istihbaratı tarafından planlandı

Karamollaoğlu: 11 Eylül saldırıları Amerikan istihbaratı tarafından planlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karamollaoğlu: '11 Eylül saldırıları Amerikan istihbaratı tarafından planlandı' - Haberler
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