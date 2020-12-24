'Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı' onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı' onaylandı

24.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:25
'Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı' onaylandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 'Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı' toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 'Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı' toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinde gerçekleştirilen 'Mahalli Sulak Alan Komisyonu' toplantısı Vali Yardımcısı Nurullah Kaya başkanlığında yapıldı. Toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, ilgili kuruluş temsilcileri, sulak alan komisyon üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantı gündeminde ulusal öneme haiz sulak alan olarak 31 Temmuz 2019 tarihinde tescil edilen Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı'nın faaliyetlerinin değerlendirildi. 2021-2025 tarihlerini kapsayan taslak yönetim planı komisyonca onaylandı. Onaylanan plan kararlarının Ulusal Sulak Alan komisyonuna sunulmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne gönderileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

'Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı' onaylandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Oktay Kaynarca İbrahim Büyükak
Spor Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Karamık Sazlıkları'nın Sulak Alan Taslak Yönetim Planı' onaylandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:38:45. #1.14#
title