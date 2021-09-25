Karamık Gölü sazlık alan yangınını sülük toplayanların çıkardığı iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karamık Gölü sazlık alan yangınını sülük toplayanların çıkardığı iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karamık Gölü sazlık alan yangınını sülük toplayanların çıkardığı iddiası

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karamık Gölü sazlık alanında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇAY, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karamık Gölü sazlık alanında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gördü tanıkları yangını sülük toplayanların çıkardığını iddia etti.

Yangın öğlen saatlerinde Karamık Gölü'ne kıyısı bulunan Bulanık köyü yakınlarındaki sazlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın bir anda büyük bir alana yayıldı. Yangına Afyonkarahisar İl Orman Müdürlüğü'ne ait ekipler arazözler ile müdahale etti. Yangının devam ettiği bölgede olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılınçeken Köyü Muhtarı Musa Kahraman, yangının öğlen saatlerinde sabotaj sonucu çıktığını öne sürerek, "Hayvan otlatan çobanların söylediğine göre yangını sülükçüler çıkarmış. Yaklaşık bin dekar bir alan yandı, fazlası vardır eksiği yoktur" diye konuştu.

Şaban Kızgın isimli köy sakini ise yangını çıkaranı gördüklerini fakat tanımadıklarını kaydederek, "Şahıs büyük bir ihtimalle sülükçüydü. Biz o esnada hayvanların başında sayım yapıyorduk. Öğlenden bu yanan 4 köyün arazisi yandı. Burada hayvanların yediği otlar ile kamışlar yandı" dedi.

Bölgede başlatılan yangın söndürme çalışmaları devam ederken, jandarma ise olayla ilgili inceleme başlattı.

(Onur Dal/İHA)

Karamık Gölü sazlık alan yangınını sülük toplayanların çıkardığı iddiası

Karamık Gölü sazlık alan yangınını sülük toplayanların çıkardığı iddiası

Karamık Gölü sazlık alan yangınını sülük toplayanların çıkardığı iddiası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ustaların büyük hatası! Oto tamircisinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk can verdi

Ustaların büyük hatası! Oto tamircisinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk can verdi

 Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Stefan Kuntz
Magazin Yemek Tarifleri
Spor Marcao Stefan Kuntz Şenol Güneş Ebru Gündeş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karamık Gölü sazlık alan yangınını sülük toplayanların çıkardığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 20:36:40. #1.12#