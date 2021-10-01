KARAMIK GÖLÜ'NDE 6 GÜN ARAYLA 2 YANGIN - Haberler
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KARAMIK GÖLÜ'NDE 6 GÜN ARAYLA 2 YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karamık köyü sınırlarında bulunan Karamık Gölü'nde suların çekildiği sazlık alanda 6 gün arayla 2'nci kez yangın çıktı.

ÇAY, AFYON (DHA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karamık köyü sınırlarında bulunan Karamık Gölü'nde suların çekildiği sazlık alanda 6 gün arayla 2'nci kez yangın çıktı.

Yangın, akşam üzeri göl sularının çekildiği geniş alan üzerinde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, bir anda büyüyerek çevreye yayıldı. Göl arazisinde ateşi gören köylüler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orman işletme şefliği ekipleri, Çay Belediyesi ve civar beldelerdeki itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Karamık Gölü'nde aynı bölgede 25 Eylül'de yangın çıkmış yaklaşık 1000 dekarlık sazlık alan zarar görmüştü. Yangınların çıkış nedeni üzerinde jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlattı.

KARAMIK GÖLÜ'NDE 6 GÜN ARAYLA 2 YANGIN

KARAMIK GÖLÜ'NDE 6 GÜN ARAYLA 2 YANGIN

KARAMIK GÖLÜ'NDE 6 GÜN ARAYLA 2 YANGIN

KARAMIK GÖLÜ'NDE 6 GÜN ARAYLA 2 YANGIN
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Haber: KARAMIK GÖLÜ'NDE 6 GÜN ARAYLA 2 YANGIN - Haberler
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