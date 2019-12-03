Karamenderes Çayı'nda balık ölümlerine inceleme
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Karamenderes Çayı'nda balık ölümlerine inceleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki Karamenderes Çayı'nda, balıkların kıyıya vurduğu görüldü.

03.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:12
Karamenderes Çayı'nda balık ölümlerine inceleme

ÇANAKKALE'nin ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki Karamenderes Çayı'nda, balıkların kıyıya vurduğu görüldü. Telef olan balıklardan incelenmek üzere numuneler alındı. 

Ezine'ye bağlı Pınarbaşı ve Bozalan köylerinde yaşayanlar, Karamenderes Çayı'nda balıkların kıyıya vurduğunu görünce yetkililere verdi. İhbar üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Telef olan balıklardan incelenmek üzere numuneler alındı. Öte yandan geçen hafta da Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı'nda, balık ölümleri meydana gelmişti. Kıyıya vuran balıklardan incelenmek üzere numuneler alınmıştı. 


Kaynak: DHA
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