Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuz'dan Vali Işık'a Nezaket Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuz'dan Vali Işık'a Nezaket Ziyareti

Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuz'dan Vali Işık'a Nezaket Ziyareti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Oğuz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Oğuz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Valilik Makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde Cemiyet Başkanı Hüseyin Oğuz, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek cemiyetin yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek bir süre sohbet ettiği konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Oğuz ve beraberindeki heyete çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Muslera Can Bartu Serdar Aziz Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuz'dan Vali Işık'a Nezaket Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 18:26:21. #1.15#

title