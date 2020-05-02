KARAMANMARAŞ Polisten kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı

Polisten kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadıKAHRAMANMARAŞ'ta yanında çalıştıkları fırın ustasından para almak için sokağa çıktıklarını öne süren 3 kişiden Ali K. kontrol noktasında polisten kaçtı.

Polisten kaçmaya çalıştı, cezadan kurtulamadı

KAHRAMANMARAŞ'ta yanında çalıştıkları fırın ustasından para almak için sokağa çıktıklarını öne süren 3 kişiden Ali K. kontrol noktasında polisten kaçtı. Polisin uyarısı üzerine geri dönen Ali K. ve arkadaşlarına 392'şer lira idari para cezası yazıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 şehirden biri olan Kahramanmaraş'ta polis hem dronla havadan hem de birçok yerde oluşturduğu kontrol noktalarıyla denetimlerini aralıksız yapıyor. Kıbrıs Meydanı'ndaki kontrol noktasına yakın yere park eden otomobilden Ali K., M.A.G. ve B.Y. indi. Bu sırada yanlarına yaklaşan polisi gören Ali K.,Tarihi kapalı Çarşı'nın içine girerek kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü Ali K. 'Dur' ihtarı üzerine geri dönerken, 3 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları da yapıldı. Yanında çalıştıkları fırın ustasından para almak için dışarı çıktıklarını söyleyen Ali K., M.A.G. ve B.Y.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası yazıldı.

"3 BİN LİRA CEZA YEMEMEK İÇİN KAÇACAKTIM"

Ali K., daha sonra polisle birlikte tekrar kaçtığı ara sokaklara girdi. Polis, Ali K.'nın bir şey atmış olabileceğini değerlendirerek inceleme yaparken, Ali K., "Bir şey atmadım, silah falan yok. Dışarı çıkma yasağı olduğundan dolayı korktum 3 bin lira ceza yememek için kaçacaktım ama kaçmadım gerin döndüm" dedi.

Kaynak: DHA