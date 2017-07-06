Karamanlı Kadınlar El Emeklerini Açılan Ofiste Satacak

Karaman Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Hanımlar Spor ve Kültür Merkezi el sanatları kursiyerleri tarafından yapılan ürünlerin satışının yapılabileceği "El Emeği Satış" ofisi tarihi taş binada açıldı.



Mümine Hatun Hanımlar Spor ve Kültür Merkezi ve Beyazkent Hanımlar Spor ve Kültür Merkezinde el sanatları kurslarına katılan kadınlar hem eğleniyor, hem öğreniyor hem de hazırladıkları ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu noktada Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce tarihi taş bina altında "El Emeği Satış Ofisi" açtı. Bu satış ofisinde kadınlar hazırladıkları el sanatları ürünlerini hem sergileyebilecekler hem de satışını yapabilecekler. "El Emeği Satış Ofisi" Pazar hariç 09.00-19.30 saatleri arasında açık olacak. Satış ofisinde çeyizlik ürünlerden takılara, tablolardan bebeklere çeşitli ürünler bulunuyor. - KARAMAN