Karamanlı ilçesinde Kovid-19 tedbirleri artırıldı Burdur'un Karamanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler artırıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler artırıldı.

İlçede kaymakamlık ve belediye ekiplerince kent pazarı giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.

Oluşturulan kontrol noktalarında polis, sağlık ve belediye ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor, el dezenfektanı ve eldiven dağıtıyor.

Sadece poşetlerde gıda ürünlerinin satışına izin verilen pazarda polis ekipleri vatandaşlar güvenli mesafe uyarısında bulunuyor.

Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, sürekli belediyenin hoparlörlerinden uyarıda bulunduklarını, alınan tedbirleri ve kuralları vatandaşlara hatırlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA