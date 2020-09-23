Karamanlı gazilerden Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'e ziyaret

Karaman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş ve üyeleri, Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin'i ziyaret etti.

Karaman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş ve üyeleri, Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin'i ziyaret etti.

Yalıhüyük'teki görevine yeni başlayan Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Baş ve beraberindekiler, bir süre sohbet etti.

Gazilerin ziyaretinin kendisini duygulandırdığını belirten Şahin, ziyaretçilerine teşekkür etti.

Daha sonra Kaymakam Şahin, ziyaretçilerini Gölcük yaylasında gezdirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay