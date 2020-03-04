Karamanlı gazilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek

04.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:21

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'na Karaman Muharip Gaziler Derneği tam destek verdi



Karaman Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, dernek binasında gazilerle birlikte basın açıklamasında bulunarak operasyona tam destek verdiklerini açıkladı. Konuşmasına 27 Şubat'ta Suriye'de başlayan Bahar Kalkanı Harekatı'nda hava saldırısına maruz kalarak şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Baş, "Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman bu tür harekatların üstesinden başarıyla gelecek kabiliyete ve güce sahiptir. Bizler Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi gazileri olarak her daim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrindeyiz. Gaziler olarak hazır olduğumuzu bildirir, İnşallah 'Bahar Kalkanı Harekatı' zaferle sonuçlanır" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA