Karamanlı'da Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Nimet Güvener İlkokulunda, hayırsever vatandaşların katkılarıyla zeka oyunlarının yer aldığı etkinlik sınıfı ve kütüphane törenle açıldı.



Okulda düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Oğuz, zeka oyunları ve kütüphanenin çok amaçlı salon içerisinde yer aldığını söyledi.



Oğuz, zeka oyunları sınıfı ve kütüphanenin 427 öğrenciye hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın okuyan, araştıran, düşünen, sorunlara çözüm arayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onlara daha iyi imkan sağlamak amacıyla bu alanın düzenlemesini gerçekleştirdik. Bu kapsamda binamızın merkezi ısıtma sistemi, odaların aydınlatması ve iç mimarisi yenilendi. Yeni ve modern mobilyalarla donatıldı. Her iki odaya da akıllı tahta yerleştirildi. Tüm bu çalışmalar, yerel imkanlarla gerçekleştirildi."

Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kaymakam Eker, hayırsever Nimet Kanal ve Çetin Temelli'ye plaket verdi.

Daha sonra zeka oyunları sınıfı ve kütüphanenin protokol üyeleri tarafından açılışı yapıldı.

Törene, Tefenni Kaymakamı ve Karamanlı Kaymakam Vekili İlker Eker, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.