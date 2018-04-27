Karamanlı'da "Mesleki Eğitim Fuarı" Düzenlenecek

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM), Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Mesleki Eğitim Fuarı düzenlenecek.



Alınan bilgiye göre, "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Günleri" etkinlikleri kapsamında okul binasında düzenlenecek fuarda, Metal Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinin, yıl içerisinde hazırladığı çalışmalar sergilenecek.



Fuar, 22-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.