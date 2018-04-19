Karamanlı'da Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası başladı.



Karamanlı Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvaya, kamu kurumları, okullar ve köy muhtarlıklarından oluşan 12 takım katılıyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muharrem Erkil, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor salonlarının spor yapan vatandaşlar ile dolması için turnuvayı düzenlediklerini belirtti.

Turnuvanın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı faaliyetleri kapsamında düzenlen ilk etkinlik olduğunu ifade eden Erkil, "Öğrencilerimize yönelik satranç turnuvası da düzenleyeceğiz. Ayrıca, önümüzdeki günlerde okullar arası futsal turnuvası ve bocce yarışması düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Erkil, Gençlik Haftası kapsamında da bazı planlamalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Koşu yarışmalarımız olacak. Gençlik konserleri yer alacak. Bir terslik çıkmazsa eski milli futbolcu Tanju Çolak'ı gençlerimiz ile buluşturacağız. Gençlerimizi uyuşturucudan, zararlı alışkanlıklardan bir adım uzak tutabilirsek karımız bu olacak."