Karamanlı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Burdur'un Karamanlı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Karamanlı 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ve Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görüntüler izlendi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Karamanlı Müftüsü Ahmet Karagöz tarafından dua edildi. Kaynak: AA