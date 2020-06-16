Karamanlı Barajı'na 30 bin yavru sazan bırakıldı Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Karamanlı Barajı'na 30 bin yavru sazan bırakıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Karamanlı Barajı'na 30 bin yavru sazan bırakıldı.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünce üretilen yavru 30 bin pullu sazanın ilçedeki baraja bırakıldığını söyledi.

Barajda canlı türlerin korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Selimoğlu, "Barajlardaki mevcut balık stoklarının korunması, ekonomik değeri yüksek balık türlerinin artırılması için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Selimoğlu, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünün 2020 programı kapsamında Karamanlı Barajı'nı balıklandırma çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA