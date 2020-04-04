Karamankazan'da koronavirüse karşı psikolojik danışmanlık hattı kuruldu
Kahramankazan Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedbirleri kapsamında psikolojik destek hattı kurulduğu bildirildi.
04.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:12
Kahramankazan Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedbirleri kapsamında psikolojik destek hattı kurulduğu bildirildi.
Psikolojik destek hattı ile koronavirüse bağlı kaygı ve stres yaşayan çeşitli yaş gruplarındaki bireylerin sorunları uzman görevlilerce çözüme kavuşturuluyor.
Vatandaşlarla sesli yada görüntülü görüşen uzman psikologlar tavsiye ve önerilerde bulunuluyor.
İlçe halkı hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında 0312 814 53 00 numaralı telefonu arayarak söz konusu hatta ulaşabiliyor.
Kaynak: AA