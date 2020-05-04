Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram doludan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram doludan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram doludan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu
04.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:20

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde incelemelerdi bulundu.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde incelemelerdi bulundu.

Başkan Bayram yaptığı açıklamada merkezde bulunan Çoğlu, Demiryurt ve Eminler Köylerinde yaptıkları ziyaret ve incelemelerde dolu yağışının tarlalarda bulunan hububat ekili arazilere ve elma bahçelerinde yüzde 80' varan zararlar verdiğini söyledi.

Bayram," Ziraat Odası olarak yağan dolu sonrası oda mühendisi İsmail Öz ile birlikte yaptığımız ziyaretlerde Çoğlu, Eminler, Demiryurt ve köylerimizde bazı bölgelerinde ciddi hasarlar gördük Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün bugün yapacağı hasar tesbit çalışmalarından sonra kesin durumun belli olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı .

Arpalarda kellelerin bıçak kesmiş gibi tarlaya döküldünü, yine elma bahçelerinin büyük zarar gördüğünün altını çizen Bayram, şunları kaydetti:

" Dolu olan köylerimizde oldukça fazla ekimi yapılan mısır ve şekerpancarıda ekimlerin geç yapılmasından dolayı fazla hasar olmadığı mühendisimiz tarafından tesbit edildi. Zarar gören çiftçilerimizin yaralarının devletimiz eliyle sarılması gerekmektedir. Bu hususta devletimizin gerekli hasar tesbitlerini yaparak çiftçilerimize gerekli yardımların yapılacağından her zaman olduğu gibi şüphemiz yoktur. Çünkü sigortası olmayan çiftçimiz çaresizdir. Zor günlerden geçen ülkemizi Allah başka felaketlerden korusun. Dolu felaketinde zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Haberler
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Kim Jong-un geri döndü, 'kötürüm kaldı' diyen firari vekil özür diledi
Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Irrfan Khan Demet Akalın Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Karaman Ziraat Odası Başkanı Bayram doludan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 18:29:33. #1.15#
title