Karaman-Yolda Yürürken Silahlı Saldırıya Uğradı-Hd

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Karaman'da bir bisküvi fabrikasında çalışan Engin Millidere, yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacaklarından yaralandı. Yaralı Millidere, hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başladı.

Olay, bugün 09.30 sıralarında Seki Çeşme Mahallesi Mehmet Armutlu Caddesi'nde meydana geldi. Engin Millidere, yola yürürken kimliği belirsiz bir kişinin, belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacaklarından yaralandı. Kanlar içinde kalan Millidere, yaklaşık 300 metre ilerideki bulunan bir akrabasının evine sığınıp, yardım istedi. Millidere, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Millidere'nin verdiği eşkal doğrultusunda şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.