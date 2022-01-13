Karaman yarın okullar tatil mi? 14 ocak okullar tatil mi, hangi şehirlerde okullar tatil?

Karaman yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Soğuk hava şartları nedeniyle perşembe günü birçok ilde eğitim öğretime ara verilirken, Ordu, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Konya gibi kar yağışının devam ettiği illerde gözler Valiliklerden gelecek 14 Ocak Cuma günü için kar tatili haberlerine çevrildi. İl ve ilçe Valiliklerinin sosyal medya hesapları aracılığı ile yarın hangi illerde okulların tatil olduğu açıklanıyor.

14 OCAK HANGİ ŞEHİRLERDE OKULLAR TATİL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kar yağışı ise Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde devam edecek.

Konya'nın 11 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Kars'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle il geneli ve ilçelerde 14 Ocak Cuma günü bir gün süreyle okullar tatil edildi.

Ordu ve Van'dan da cuma günü için kar tatil duyurusu geldi.

KONYA'NIN 11 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Konya'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde eğitime 14 Ocak Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

KARS'TA 1 GÜN OKULLAR TATİL

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

ORDU'NUN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Ordu'da etkili olan kar nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kenttin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar, eğitimin aksamasına neden oldu. Kar yağışının yoğun olduğu Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerindeki kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

VAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Van'da kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek ve Köşebaşı mahallelerinde bazı araçlar yolda kaldı. Jandarmaya gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kara saplanan araçlar Büyükşehir ve İpekyolu belediyeleri karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Ekiplerimizle birlikte ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadayız. Gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerimiz kırsal mahallelerimizden Gövelek ile Köşebaşı arasında yolda mahsur kalan araçları ve sürücülerini kurtardı" dedi.

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