Karaman Valisi'nden uyarı: Kurallara uymazsak, mekanlar yeniden kapanır
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Karaman Valisi'nden uyarı: Kurallara uymazsak, mekanlar yeniden kapanır

04.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:12
Karaman Valisi'nden uyarı: Kurallara uymazsak, mekanlar yeniden kapanır

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, turuncu kategoride oldukları için yüzde 50 kapasiteyle açılan restoran ve kafe gibi iş yerlerini uyarıp "Kurallara uymazsak vaka sayımız artar ve bu mekanlar yeniden kapanır" dedi.

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, turuncu kategoride oldukları için yüzde 50 kapasiteyle açılan restoran ve kafe gibi iş yerlerini uyarıp "Kurallara uymazsak vaka sayımız artar ve bu mekanlar yeniden kapanır" dedi. 

Karaman'da 1000 kişilik personelle 'Dinamik Denetim Süreci başlatıldı. Denetimlere Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da katıldı. Vali Işık beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte hizmete açılan lokanta ve kafelerin yanı sıra semt pazarını da denetledi. Vali Işık, kendisine 'Ne zaman sarıya döneceğiz?' diye soran kadınlara ise "Bu halimizle devam etsek ona da razı olacağız. İnşallah tekrar kırmızıya dönmeyiz" dedi.

Denetim sırasında özellikle lokanta ve kafe gibi iş yerlerini kontrol eden Vali Işık, iş yeri sahiplerini uyarıp, "Kurallara uymazsak vaka sayımız artar ve bu mekanlar yeniden kapanır" diye konuştu.  

Vali Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "Türkiye genelinde turuncu, sarı ve mavilerde özellikle kafeterya, lokanta gibi işletmeler açıldı. Bu açılan yerlerin genelgedeki şartları çalışıp çalışmadığını denetlemek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından il genelinde bir denetim başlatıldı. Bu kapsamda da ilimiz genelinde bin personelle tüm ilimizdeki işletmeleri denetlemek üzere hareket ettik. Ben de daire müdürleri arkadaşlarımla hep birlikte bu işletmeleri geziyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri kendilerine belirtiyoruz. İnşallah daha iyiye gitmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz mavidir" diye konuştu.

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Karaman Valisi'nden uyarı: Kurallara uymazsak, mekanlar yeniden kapanır
Karaman Valisi'nden uyarı: Kurallara uymazsak, mekanlar yeniden kapanır
Karaman Valisi'nden uyarı: Kurallara uymazsak, mekanlar yeniden kapanır
Karaman Valisi'nden uyarı: Kurallara uymazsak, mekanlar yeniden kapanır
Karaman Valisi'nden uyarı: Kurallara uymazsak, mekanlar yeniden kapanır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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