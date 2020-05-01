Karaman Valisi Meral ve Belediye Başkanı Kalaycı'dan 1 Mayıs mesajı

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meral mesajında, özverili çalışmalarıyla ilin ve ülkenin gelişme ve kalkınma hamlelerine büyük katkı sağlayan, üretimin en önemli unsuru olan işçilerin, ülkenin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynadıklarını belirtti.

Millet olarak çalışmanın, üretmenin, hayatı üreterek kazanmanın kutsallığına, alın teri ve emekle kazanılan gelirin bereketine inandıklarını vurgulayan Meral, şunları kaydetti:

"Çalışarak elde ettiğimiz kazanç kıymetlidir. Bu kazancın kıymeti, iç huzurumuzu tesis eden en önemli vicdani kanaatler arasında yer almaktadır. Bu anlamda çalışanın, emek ve güç sarf edenin hakkının 'alın teri kurumadan' ödenmesi, inancımızda çok büyük hassasiyetle emredilen hükümlerin başında gelmektedir. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgınının önlenmesi ve durdurulması için ilimizde de genel hayatımıza yönelik tüm tedbirleri alarak titizlikte uygulamaya devam ediyoruz."

Kalaycı ise 1 Mayıs'ın, işçilerin alın terinin kutsallığını bir kez daha hatırlatan özel günlerden birisi olduğu dile getirerek, "Milletimizin refahı için alın teri döken, ülkemizin ilerlemesinde pay sahibi olan işçi kardeşlerimizin tüm dünya ile beraber birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma günü olarak kutlanan bu özel gününü kutluyorum. Aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA