Karaman Valisi Meral ve Başkan Kalaycı'dan, itfaiyeye ziyaret

03.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:38

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Ziyarette Vali Meral ve Başkan Kalaycı, İtfaiye Müdürlüğünün çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kalaycı, yaptığı konuşmada, 2019 yılında 168 yangına ve 28 trafik kazasına müdahale edildiğini, 56 personel ve 14 araç ile 7 gün 24 saat Karaman halkının hizmetinde olduklarını belirtti.



Meral ve Kalaycı, olası bir yangında ekiplerin ne kadar sürede hazırlanıp yola çıktığını, yapılan tatbikatla izledi.

Alarm ziline basan Vali Meral, itfaiye personelinin yangın yerine anında nasıl organize olarak harekete geçtiğini takip etti.

Kaynak: AA