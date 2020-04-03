Karaman Valisi Meral semt pazarında incelemelerde bulundu Karaman Valisi Fahri Meral, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinin kurulması ve işleyişine ilişkin alınan önlemleri yerinde görmek için semt pazarını ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Karaman Valisi Fahri Meral, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinin kurulması ve işleyişine ilişkin alınan önlemleri yerinde görmek için semt pazarını ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Semt pazarının giriş ve çıkış noktasında yürütülen denetimleri yerinde inceleyen Vali Meral, pazar yerinde görevli polis ve zabıta ekiplerine verdiği talimatlarla alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli titizliğin ve hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Vali Meral, pazar yerine yaptığı incelemelerde pazar esnafından ve vatandaşlardan, alınan tedbirler doğrultusunda uygulanan kurallara riayet etmelerini ve alışveriş sırasında sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA