Karaman Valisi Meral'in 10 Nisan Polis Haftası mesajı Karaman Valisi Fahri Meral, Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Fahri Meral, Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Meral mesajında, kurulduğu günden bugüne anayasaya ve kanunlara bağlılıkla görevini yerine getiren Emniyet Teşkilatının 175 yıldır milletin huzur ve güven içinde yaşaması için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Sadece asayişi temin etmek değil, özellikle son dönemlerde meydana gelen afet, salgın gibi durumlarda Türk Polisi fedakarlığını, azmini, çalışkanlığını ve vatan sevgisini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"İlimizde de bu kutsal görevi fedakarca yerine getiren polisimiz, huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşamamızı sağlayarak, her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir. Gerek güvenliğin sağlanmasında, gerekse suç ve suçluyla mücadele edilmesinde polisimize desteğini esirgemeyen değerli Karamanlı hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygularla Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görevleri başında şehit düşmüş olan polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA