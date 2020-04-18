Karaman Valisi Meral Ermenek ilçesini ziyaret etti Karaman Valisi Fahri Meral, Ermenek ilçesini ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlem ve tedbirleri yerinde inceledi.

Karaman Valisi Fahri Meral, Ermenek ilçesini ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlem ve tedbirleri yerinde inceledi.

Vali Meral, Ermenek Kaymakamlığı toplantı salonundaki İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantının sonunda alınan tedbirleri yerinde görmek için ilçe merkezinde incelemelerde bulunan Meral, caddede karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için izolasyon, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gibi temel konularda uyarılarda bulunan Meral, bu sürecin sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatılabilmesi için alınan tedbirlere uyulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Meral, Ermenek ilçesi giriş ve çıkışlarında bulunan yol kontrol noktalarında da inceleme yaparak, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA