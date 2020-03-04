Karaman Valisi Meral'e ziyaretler

04.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:18

Karaman Valisi Fahri Meral, Uluslararası Mevlana Vakfı Genel Başkan Vekili, Mevlana'nın 22. Kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve Mevlana Vakfı Konya Şube Başkanı Nadir Karnıbüyükler ile CHP Karaman İl Başkanlığı yönetimini makamında kabul etti.



Esin Çelebi Bayru, Mevlana Celalettin Rumi'nin ailesiyle Karaman'dan Konya'ya gelişinin 792. yıl dönümü dolayısıyla 26 Nisan 2020 - 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında planlanan "Karaman'dan Konya'ya Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" ile yapılacak etkinlikler hakkında Meral'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Meral ise Bayru'ya ve Karnıbüyükler'e çalışmalarında başarılar diledi.



Vali Meral, daha sonra CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Ziyarette, Kağnıcı ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Meral, yeni yönetim ile tanışarak, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA