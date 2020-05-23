Karaman Valisi Meral'den Ramazan Bayramı mesajı Karaman Valisi Fahri Meral, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Fahri Meral, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Meral, mesajında yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı ramazan ayını tamamlayıp, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren bir Ramazan Bayramı'na daha eriştiklerini belirtti.

Hayata feyz ve bereket katan Ramazan Bayramı'nı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde idrak edilmek zorunda kalındığını anımsatan Meral, "Bu bayramda bizlere düşen görev, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp, yaşatmaktır. Gerek ülkemizin, gerekse tüm dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiği bugünlerde, millet olarak birlik, beraberlik anlayışı içinde birbirimize daha da sıkı kenetlenerek bu zor günlerin üstesinden geleceğimizi unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Büyüklerin belki de ilk kez, alıştıkları ve hak ettikleri kalabalık ziyaretlerden uzak olacaklarını vurgulayan Meral, şunları kaydetti:

"Temennimiz, içinde bulunduğumuz bu mukaddes atmosferin, tüm inananlar için bütün güzelliklerin yaşanmasına vesile olmasıdır. Biliyoruz ki bugünleri de geride bırakacak, daha nice güzel ve mutlu günlerde hep birlikte olacak, ellerinizden öpecek ve kucaklaşacağız. Bu güzel bayramı, bugün vatanımızda huzur içerisinde idrak etmemizi, ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve dünyaya mutluluk, huzur ve barış getirmesiyle tüm belalardan kurtulmasını diliyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel bayramlara ulaşmak dileğiyle tüm Karamanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA