Karaman Valisi Meral'den "Kontrollü Sosyal Hayat" süreciyle ilgili açıklama Karaman Valisi Fahri Meral, pandemi sürecinde "Kontrollü Sosyal Hayat" olarak ifade edilen yeni bir dönemin başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karaman Valisi Fahri Meral, pandemi sürecinde "Kontrollü Sosyal Hayat" olarak ifade edilen yeni bir dönemin başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Meral, Karaman'ın bir bütün olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin ilk aşamasında her yönden başarılı sonuçların elde edildiğini belirtti.

Ancak, son bir haftadır maske kullanılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayısında arzu edilmeyen artışlar meydana geldiğini ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Bu nedenle pandemi sürecinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda toplu etkinliklerin yapılmaması ve belirlenen kurallara uyulması önem arz etmektedir. Salgınla mücadelede asla rehavete kapılmamak gerekir. 'Kontrollü Sosyal Hayat' sürecinde de bütün Karaman olarak çok daha duyarlı ve tedbirli olunması lazım. Yeni dönem, en az önceki dönem kadar önemli. Yeni dönemde de dikkatli davranmaya, alınan tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Salgınla mücadele asla rehavete kapılmayı, tedbirleri bırakmayı kabul etmiyor. Tam tersine şimdi bütün Karaman olarak çok daha duyarlı ve tedbirli olmalıyız. Maske kullanımı, sosyal mesafe, el temizliği. Bu üç kural kontrollü sosyal hayatın vazgeçilmez tedbirleridir. Bu kapsamda faaliyete başlayan bütün iş yerlerine de büyük sorumluluk düşüyor. Her bir iş yeri, kendisine tebliğ edilen kuralları eksiksiz olarak uygulamalıdır."

Kaynak: AA