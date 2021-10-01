Karaman Valisi Işık'tan köy ziyareti

KAZIMKARABEKİR, KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Mecidiye köyünü ziyaret etti.

Ziyarette köy muhtarı Mustafa Gonca'dan köyün genel mevcut yapısı ve sorunları hakkında bilgiler alan Vali Işık, bir süre sohbet ettiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitelerini ve refah seviyesini yukarılara çekme hedefinde olduklarını söyleyen Vali Işık, Mecidiye köyüne ilk kez gelen bir Vali olarak fırsat buldukça köyleri ziyaret edeceklerini, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye devam edeceklerini belirtti.

Işık, köylerin ve bölgede yaşayan insanların sorunlarını yerinde tespit edilerek çözüme kavuşturulması ve bölgenin yaşam koşullarını daha sağlıklı bir hale getirilmesi maksadıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin sonucunda sorunların ve taleplerin değerlendirilerek ilgili kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışmaların yapılacağını aktardı.

Vali Işık, yapımı tamamlanan köy içi kilitli parke yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.