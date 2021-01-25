Karaman Valisi Işık, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara tablet dağıttı
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Karaman Valisi Işık, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara tablet dağıttı

25.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:46
Karaman Valisi Işık, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara tablet dağıttı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık ile Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ederek, uzaktan eğitim yoluyla eğitim-öğretimlerini sürdüren öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirdi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık ile Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ederek, uzaktan eğitim yoluyla eğitim-öğretimlerini sürdüren öğrencilere tablet dağıtımı gerçekleştirdi.

Kentteki Sevgi Evleri'nde bir araya geldikleri çocuklarla yakından ilgilenen Işık ve eşi, çocuklarla geleceğe dair umutları ve hedefleri hakkında bir süre sohbet etti.

Ziyarette çocuklara eğitimlerini aksatmamaları yönünde nasihatlerde bulunan Işık, çocukların her anlamda daha kaliteli ve iyi bir eğitim alabilmeleri için, devlet olarak gereken her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Dağıtımını yapacakları tableti amacına uygun kullanmaları yönünde öğrencilere uyarılarda bulunan Vali Işık, eğitim desteği sağlayacak tabletlerle, öğrencilerin okul başarılarının daha da artacağına olan inancını belirterek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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