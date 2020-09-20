Karaman Valisi Işık, semt pazarını denetledi
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Karaman Valisi Işık, semt pazarını denetledi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Semt Pazarı'nı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Karaman Valisi Işık, semt pazarını denetledi
20.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:11

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Semt Pazarı'nı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Cedit Mahallesi'nde kurulan semt pazarında vatandaşlarla ve pazar esnafı ile sohbet eden Işık, Karaman'da son dönemde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekti.

Işık, bireysel ve toplumsal olarak alınacak önlemlerle birlikte Kovid-19 salgınının önüne geçilebileceğini dile getirerek, Pazar esnafı ve vatandaşlardan özellikle maske kullanımı, fiziki mesafenin korunması ve temizlik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Özünal
Murat Özünal
AA Editörü
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