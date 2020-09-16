Karaman Valisi Işık, semt pazarını denetledi Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Semt Pazarı'nı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Semt Pazarı'nı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Gevher Hatun Mahallesi'nde kurulan semt pazarında vatandaşlarla ve pazar esnafı ile sohbet eden Işık, il genelinde denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü anımsatarak, Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da vaka sayısında artış yaşandığını belirtti.

Kovid-19 salgını tehdidinin ortadan tamamen kalkması için toplum olarak belirlenen kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Işık, zor bir süreçten geçilen bu dönemde vatandaşların kendi hayatlarını olduğu kadar başka insanların da hayatını düşünerek hareket etmesinin önemine işaret etti.

Işık, bu çerçevede özellikle maske kullanımı, fiziki mesafe kuralı ve temizlik kurallarına dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığını aktardı.

Kaynak: AA