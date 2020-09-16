Karaman Valisi Işık, semt pazarını denetledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaman Valisi Işık, semt pazarını denetledi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Semt Pazarı'nı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Karaman Valisi Işık, semt pazarını denetledi
16.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:22

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Semt Pazarı'nı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Gevher Hatun Mahallesi'nde kurulan semt pazarında vatandaşlarla ve pazar esnafı ile sohbet eden Işık, il genelinde denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü anımsatarak, Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da vaka sayısında artış yaşandığını belirtti.

Kovid-19 salgını tehdidinin ortadan tamamen kalkması için toplum olarak belirlenen kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Işık, zor bir süreçten geçilen bu dönemde vatandaşların kendi hayatlarını olduğu kadar başka insanların da hayatını düşünerek hareket etmesinin önemine işaret etti.

Işık, bu çerçevede özellikle maske kullanımı, fiziki mesafe kuralı ve temizlik kurallarına dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığını aktardı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Kanye West Seda Sayan Nihal Candan Burak Özçivit
Spor Falcao Sörloth Erol Bulut Arda Turan Vedat Muriqi
Daha Fazla Kız Ateş Yunanistan Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman Valisi Işık, semt pazarını denetledi - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 11:22:19. #1.14#
title